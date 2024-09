È stato denunciato un individuo che ha causato il rovesciamento di un’auto e poi è scappato

Grazie al tempestivo intervento di un cittadino che è riuscito a scattare una foto della targa del veicolo coinvolto in un incidente, la polizia è riuscita a identificare l’autista pirata. Si tratta di M.B., un uomo di 49 anni residente a Cesano, che dopo aver provocato un incidente e aver fatto capovolgere l’auto della donna che aveva urtato, ha provato a fuggire, forse consapevole del fatto che aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito. L’incidente è avvenuto martedì sera all’incrocio tra via Benedetto Croce e via Enrico De Nicola. La donna alla guida della Yaris non ricorda nulla dell’accaduto, ma grazie alla foto della targa le autorità hanno potuto rintracciare l’omitante, che ha poi ammesso la sua colpa. La conducente della Yaris ha subito solo lievi ferite ed è stata trattata dai medici sul posto. M.B. è stato denunciato, la sua auto è stata messa sotto sequestro e gli è stata ritirata la patente. La polizia locale sta ancora cercando di far luce sulla dinamica esatta dell’incidente.