E’ in vista uno sciopero dei trasporti: verifica le fasce orarie e l’elenco dei treni assicurati

La prossima settimana a Milano e in tutta la Lombardia ci sarà un’interferenza nei servizi ferroviari a causa di uno sciopero. Gli orari potenzialmente interrotti saranno quelli dei treni Trenord, che potrebbero essere fermi per 23 ore. Lo sciopero inizia alle 3 del mattino di lunedì 30 settembre e si conclude alle 2 del mattino di martedì 1 ottobre, rendendo il lunedì un giorno particolarmente difficile per i viaggiatori.

Orsa e Uiltrasporti hanno convocato il movimento, influenzando la mobilità sui treni regionali, suburbani e sui servizi aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Airport-Bellinzona, come annunciato da Trenord sul suo sito web. Hanno messo in guardia che gli orari dei treni possono subire modifiche e cancellazioni.

Qui l’elenco dei treni Trenord garantiti

Trenord ha comunicato che durante le ore 6-9 e 18-21 i treni elencati nell’elenco delle corse garantite saranno in servizio. “Nel dettaglio, nel periodo mattutino saranno operativi i treni in partenza dopo le 6 del mattino e che raggiungono la loro destinazione entro le 9. Nel corso del pomeriggio, i treni previsti dopo le 18 e che arrivano entro le 21 saranno in funzione”. Tutte le altre corse “non possono essere garantite”.

Trenord ha annunciato che verranno programmati servizi di bus di rimpiazzo per i tragitti non eseguiti tra Milano Cadorna e l’Aeroporto di Malpensa e tra Busto FS e l’Aeroporto di Malpensa, senza alcuna sosta intermedia.