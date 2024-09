Durante la notte, si è verificato un incidente frontale tra veicoli nel cuore di Milano, risultando in molteplici infortuni. Fra i feriti, c’è chi versa in condizioni critiche

Un grave incidente si è verificato nel cuore di Milano durante l’oscurità, provocando numerosi infortuni e un caso critico. Un individuo di 45 anni è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano a seguito dell’incidente che ha avuto luogo all’incrocio di Via Melchiorre Gioia, precisamente al numero civico 88, la mattina del 26 settembre. In totale, cinque persone sono rimaste coinvolte nello scontro, una delle quali è gravemente ferita e si trova in una situazione critica.

Il soccorso è giunto sul luogo dell’incidente attorno alle 4:30, con l’intervento dell’Agenzia regionale emergenza urgenza che ha inviato quattro ambulanze e due automobili mediche. Tra le vittime vi erano un giovane di 21 anni, un individuo di 57 anni e due donne di 45 e 64 anni. Il caso più grave riguarda un uomo di 45 anni che è stato trasportato all’ospedale Niguarda in codice rosso a causa delle sue condizioni critiche. Altri tre sono stati accompagnati ai vari ospedali di Milano, come San Raffaele, Policlinico e Fatebenefratelli, con codici verde e giallo.

Gli agenti della polizia locale sono arrivati sul luogo dell’incidente per investigare la dinamica dell’evento. Secondo le prime informazioni, sembra che le due autovetture si siano scontrate frontalmente.