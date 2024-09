Dopo aver attaccato un autista di taxi con un martello, è stato concordato una sentenza di due anni e quattro mesi

Il giovane di 25 anni, originario di Sant’Angelo Lodigiano, senza precedenti penali e senza lavoro, ha raggiunto un accordo per una sanzione di due anni e quattro mesi senza possibilità di sospensione condizionale. Il giovane si trova attualmente agli arresti domiciliari. Il 18 Agosto dell’anno passato, aveva aggredito un tassista di 38 anni con un martello dopo che gli era stato richiesto un pagamento di 80 euro per un viaggio da San Donato Milanese. Anche se di origini senegalesi, il ragazzo è nato ed cresciuto in Italia. Quando il taxi è arrivato a destinazione, il 25enne ha tirato fuori un martello dalla sua borsa tentando colpire il conducente del taxi alla testa. Tuttavia, la vittima è riuscita a difendersi con il braccio, disarmare il suo aggressore e malgrado tutto riportare ferite che hanno richiesto un recupero di 15 giorni. I familiari dell’aggressore si sono presentati in tribunale e hanno chiesto scusa al tassista.