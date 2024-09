Dopo 23 anni, persiste il ricordo della tragedia di Linate

Il Comitato 8 ottobre 2001 ha organizzato due eventi per onorare e ricordare la tragedia dell’aeroporto di Linate, avvenuta ventitré anni fa e che ha causato 118 vittime. Questi incontri avvengono anche in vista della Giornata nazionale “Per non dimenticare”. La programazione prevede, primo evento, un Galà lirico domenica 6 ottobre alle 18 presso la Sala Verdi del Conservatorio “Giuseppe Verdi” (situato in via Conservatorio 12), con un repertorio che comprende opere di Mozart, Bellini, Donizetti, Verdi, Gounod, Puccini. Gli interpreti saranno i cantanti del Conservatorio di Milano, accompagnati al pianoforte dal Maestro Stefano Giannini. Il secondo appuntamento è martedì 8 ottobre alle 10:30 con una messa nella Basilica di Sant’Ambrogio (piazza Sant’Ambrogio), officiata da mons. Carlo Faccendini, abate della Basilica. Adele Pesapane Scarani, presidente del Comitato e della Fondazione ‘8 Ottobre per non dimenticare’, esprime la sua soddisfazione per il fatto che, nonostante siano trascorsi tanti anni, il ricordo è ancora vivo tra i cittadini e le istituzioni. Vari riti commemorativi saranno messi in atto, tra cui una messa privata e un momento di raccoglimento al Bosco dei Faggi, luogo laico di ricordo situato nel Parco Forlanini, l’8 ottobre, giorno anniversario della tragedia. Il 6 ottobre, invece, ci sarà un concerto al Conservatorio, aperto ai parenti delle vittime e a tutti i cittadini. Infine, l’8 ottobre segnerà anche la Giornata Nazionale “Per non dimenticare”, commemorata in diversi luoghi, come scuole e aeroporti.