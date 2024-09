Ciacci ha perso il suo ruolo di capo della polizia locale. Chi è la nuova figura alla guida dei vigili urbani?

Marco Ciacci non riveste più il ruolo di comandante della polizia locale di Milano, essendo sostituito da Gianluca Mirabelli, 46 anni, ex direttore operativo e precedente capo di gabinetto. Dopo sette anni, Ciacci cede il posto di comando, ma sta per intraprendere una nuova avventura alla guida della neo-creata “Direzione specialistica legalità e controlli”. L’amministrazione cittadina ha voluto creare questo nuovo ente per fortificare la sorveglianza sugli aspetti relativi alla legalità, particolarmente in vista delle Olimpiadi del 2026. Il 53enne Ciacci sarà al comando di questa nuova entità a partire dal 1 ottobre.

Questa nuova direzione avrà il compito di presidiare e coordinare varie iniziative per tutelare i principi di legalità e trasparenza, prevenire la corruzione, proteggere i dati personali e combattere l’evasione e il riciclaggio di denaro. Collaborerà strettamente con il comitato per la legalità, il comitato antimafia, e tutte le direzioni del comune e le autorità esterne.

Lo stesso giorno in cui Ciacci assumerà il suo nuovo ruolo, Mirabelli diventerà il capo dei ghisa. Mirabelli, che ha 46 anni, è arrivato a Milano come vice capo di gabinetto nel 2018. Ha anche 16 anni di esperienza a Vigevano come agente e quindi come funzionario.