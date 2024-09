Vittorio Feltri genera polemica con la sua dichiarazione: “I ciclisti li apprezzo solamente quando sono coinvolti in incidenti”

Vittorio Feltri, direttore editoriale de Il Giornale e consigliere regionale di Fdi, ha manifestato oggi la sua avversione per le piste ciclabili a Milano, affermando che apprezza i ciclisti solo quando subiscono incidenti. Feltri ha esternato queste opinione durante un evento organizzato dal suo giornale intitolato “La grande Milano. Dimensione Smart City”. In passato, il direttore ha già fatto notare la sua contrarietà a piste ciclabili e monopattini nella città. La sua affermazione ha sollevato numerose critiche. Ad esempio, Alessandro Capelli, segretario Pd Milano metropolitana, e Silvia Roggiani, deputata e segretaria Pd Lombardia, hanno commentato che un consigliere regionale che usa parole come queste non dovrebbe mantenere il suo ruolo. Hanno sottolineato l’importanza della decenza e hanno espresso la loro solidarietà alle famiglie delle vittime di incidenti stradali, che ascoltano parole così pesanti.