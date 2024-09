Visita al Santa Maria: “L’edificio è un centro di riferimento. Non si prevedono riduzioni”

Un’ispezione del Partito Democratico (Pd) è stata condotta presso l’ospedale Santa Maria delle Stelle, in cui la direzione generale ha assicurato che non ci saranno tagli, riduzioni o iniziativa di ridimensionamento. L’obiettivo è quello di mantenere l’ospedale come un punto di riferimento per l’intera area della Martesana. La delegazione del Pd, composta dalla segretaria Tatiana Tritone, dal consigliere Rocco Martelli e dal sindaco di Bussero, Massimo Vadori, ha preso parte al sopralluogo insieme alla senatrice Simona Malpezzi. Sono stati accolti dalla dirigente Roberta Labanca dell’Asst Melegnano Martesana, dal direttore del presidio, Fabio Terragni, e dal personale sanitario. Durante la visita, le discussioni sono state focalizzate nel presente e nel futuro dell’ospedale, un argomento che verrà ulteriormente dibattuto nella prossima commissione consiliare. Nonostante le polemiche estive riguardo fusioni di reparti e il futuro dell’ospedale, l’amministrazione ha risposto elencando i piani di potenziamento dell’istituzione, che includono l’aggiornamento delle apparecchiature mediche, l’installazione di una nuova Risonanza Magnetica e l’acquisto di un nuovo macchinario per la radiologia. L’ampliamento dell’Pronto Soccorso è previsto in un prossimo futuro. Una questione critica che è stata sollevata riguarda la necessità di medici specialisti, alla quale è stata risposta con l’avvio di concorsi, bandi e accordi di collaborazione tra enti ospedalieri. La segretaria Tritone ha espresso la sua gratitudine verso la direzione per la sua disponibilità.

La riunione ci ha fornito la possibilità di avere una visione d’insieme.