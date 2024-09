Un uomo di 52 anni è stato arrestato dopo aver nascosto oltre un chilo di stupefacenti, una pistola sottratta illegalmente e 10mila euro in contanti

Un uomo di 52 anni è stato arrestato a San Donato Milanese dopo che la polizia ha scoperto più di un chilo di droga, una pistola 357 Magnum rubata completa di proiettili e bossoli, e 10mila euro in contanti nel suo box auto situato in via Europa. L’individuo, che era già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso mentre entrava nel box con la sua automobile. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Comasina, impegnati in un’operazione mirata alla lotta contro il traffico di stupefacenti, hanno fermato l’uomo che ha prontamente consegnato due dosi di cocaina per un totale di circa 15 grammi. L’uomo dovrà rispondere dell’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti con lo scopo di spaccio.

Durante un controllo al veicolo di un individuo, sono stati scoperti 210 euro in denaro contante e un gruppo di chiavi che ha permesso l’ingresso ad un garage di sua proprietà. All’interno di questo, sono stati trovati 4 pacchetti trasparenti con un peso totale di oltre 1 kg di cocaina, una pistola 357 Magnum che è risultata essere di provenienza illecita, 20 proiettili del medesimo calibro, 6 cartucce sempre di calibro 357 Magnum, una bilancia e attrezzatura per l’imballaggio.

Inoltre, all’interno della sua residenza a San Giuliano Milanese, gli agenti di polizia hanno confiscato 6 pacchetti di cocaina che pesavano circa 6,50 grammi e circa 10.000 euro che erano nascosti nella sua stanza. Di conseguenza, l’uomo è stato arrestato e portato alla prigione di San Vittore.