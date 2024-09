Un individuo ha perso la vita cadendo dal tetto di un’impresa

Un triste evento si è verificato mercoledì mattina durante il lavoro presso l’Intals di Parona: un uomo ha perso la vita cadendo dal tetto dell’edificio. Questa azienda, situata nel Vigevanese e specializzata nella lavorazione e nel riciclo dell’alluminio, è stata il teatro della tragedia poco dopo le 10.20 del mattino in Viale Lombardia 3.

Secondo le informazioni fornite da Areu (l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), l’individuo di 46 anni si trovava sul tetto dello stabilimento quando è improvvisamente caduto da un’altezza di circa 8 metri. Nonostante l’intervento immediato del personale medico del 118, che è arrivato sul posto con un’ambulanza, un’auto medica e un elicottero, l’uomo è purtroppo deceduto.

Per quanto riguarda la dinamica dell’incidente, i carabinieri stanno conducendo un’indagine per fare luce sugli eventi. Gli ispettori dell’Ats erano presenti sul luogo dell’incidente per assistere nell’inchiesta.