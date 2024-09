Un 52enne con precedenti penali è finito in prigione dopo che un chilogrammo di cocaina, pistole Magnum rubate e munizioni sono stati scoperti nel suo box a San Donato Milanese

Emergendo dal garage con cocaina in macchina, ha scoperto l’auto della polizia ad attenderlo. Così è finita la mattinata di un delinquente 52enne, arrestato ieri a San Donato Milanese per possesso e spaccio di droghe, finendo in una cella a San Vittore. L’azione è stata condotta dalla Squadra Investigativa del commissariato Comasina. L’uomo, che era già nel mirino delle indagini, è stato identificato e bloccato in via Europa a San Donato. Verso il mezzogiorno, gli agenti hanno osservato l’uomo da 52 anni arrivare con la sua macchina producendosi nel complesso residenziale, diretto verso il garage. Uscito poco dopo, è stato fermato da loro e ha consegnato loro due dosi di cocaina, del peso di circa 15 grammi.

Droghe e armi

Nella sua auto, sono poi stati scoperti 210 euro in contanti e un set di chiavi che ha permesso l’accesso al suo garage privato. Lì dentro, c’erano 4 sacchetti di plastica trasparenti sottovuoti che contenevano più di un chilo di cocaina, una pistola 357 Magnum risultata essere rubata, 20 proiettili calibro 357 Magnum, 6 cartucce calibro 357 Magnum, una bilancia e il materiale per il confezionamento. Prossima tappa, la sua casa a San Giuliano Milanese: in quel luogo, i poliziotti hanno sequestrato sei pacchetti di cocaina per un peso totale di circa 6,50 grammi di cocaina e 9230 euro nascosti in camera. L’uomo è stato poi arrestato e messo in detenzione a San Vittore.