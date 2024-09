Un 24enne è stato arrestato dopo aver aggredito e insultato delle giovani donne sul treno che collega Saronno a Milano. Le ragazze, vittime di una brutale violenza e di lancio di oggetti, hanno coraggiosamente resistito

Nella città di Milano, un giovane di 24 anni di origine tunisina è stato messo in custodia dalla Polizia di Stato, accusato di atti di violenza sessuale. I funzionari hanno anche avviato un’indagine nei confronti di un altro tunisino minorenne, 16 anni, lasciato libero. Da quanto dichiarato dalla Polizia Ferroviaria, si ritiene che entrambi gli individui, senza documenti, venerdì pomeriggio abbiano molestato due ragazze su un treno partito da Saronno e diretto a Milano Cadorna, facendo commenti inappropriati nei loro confronti. Il sospetto di 24 anni avrebbe cercato di toccare ripetutamente le parti private di una delle due donne. Quando é stato respinto, è scoppiato in un accesso d’ira, insultando le ragazze gridando e lanciando oggetti, fortunatamente senza causare ferite. Terrorizzate, le ragazze hanno avvisato la Polizia Ferroviaria che, una volta arrivati alla stazione di Cadorna, hanno identificato i due aggressori. I due hanno poi minacciato e insultato gli agenti, cercando di iniziare una rissa, finendo per dover essere immobilizzati. Entrambi sono accusati di violenza sessuale, resistenza e minacce a un ufficiale pubblico. Il 24enne è stato portato a San Vittore, mentre il minore, secondo l’ordine del Tribunale per i Minorenni, è stato posto sotto la tutela di una comunità.