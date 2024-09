“Si incontrano sempre ostacoli sul cammino.”

Le piste per biciclette sono straordinarie. Carlo Basilio Bonizzi evidenzia che potrebbero essere ancora più efficaci se la coscienza civica fosse più diffusa: spesso si incontrano impedimenti vari, tra cui furgoncini per il trasporto merci e auto. È necessario un cambio di prospettiva: per alcune persone, l’automobile può essere essenziale, ma per molte altre non lo è. Considerando, ad esempio, l’entrata e l’uscita dei ragazzi da scuola, mi chiedo se tutte quelle automobili siano veramente necessarie. Questo lo affermo da nonno. Come pensionato, mi muovo esclusivamente in bici per fare le mie commissioni.