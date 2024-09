Si è tutto organizzato per il Festival di conclusione dell’estate

Il fine settimana del 28 e 29 settembre è previsto il ritorno della tanto attesa Sagra di fine estate; una celebrazione di due giorni piena di musica, intrattenimento e socializzazione. Via Matteotti si trasformerà in un grande spazio libero da traffico, offrendo a grandi e piccini l’occasione di godere a pieno l’ambiente. Si inizia sabato mattina con una camminata metabolica, seguita nel pomeriggio dal mercato degli hobbisti, gli stand e le presentazioni delle varie associazioni. La cena di quella sera, preparata dai volontari della parrocchia, sarà seguita da uno spettacolo di musica e cabaret con diversi artisti, tra cui Claudio Sacco e Fabrizio Vendramin. I bambini avranno momenti di divertimento con gonfiabili nel parcheggio di via Leonardo da Vinci, mentre per gli over 65, l’Open Day si terrà al Centro Anziani di Piazza Risorgimento. Nel pomeriggio verranno organizzati tornei di Burraco e Scacchi, e alla fine ci sarà uno spettacolo messo in scena dalla compagnia del centro anziani. Domenica, dalle 10:00 alle 18:00, i bambini saranno intrattenuti con letture animate e laboratori creativi mentre gli adulti riceveranno consigli sulle letture e aggiornamenti sulle novità. La serata si concluderà con una nottata anni ’80/’90 con la band Jam live shock band. “Vogliamo ringraziare l’impegno dell’assessore alle manifestazioni Enrica Palma, della parrocchia e delle associazioni per la realizzazione di questo evento che sancisce la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno”, ha concluso il sindaco Graziano Musella.