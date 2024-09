Si darà avvio alla costruzione di una pista ciclabile con un budget di 500mila euro, di cui 300mila saranno forniti dalla Regione

Inizia la procedura per la realizzazione di una pista ciclabile tra Albignano e Trecella, una frazione di Pozzuolo Martesana. Questo progetto, il cui costo totale equivale a 500mila euro, è stato definito grazie ad un accordo tra la Regione e il Comune. Nell’ambito dell’opera, 300mila euro saranno finanziati dalla Regione e il Comune di Pozzuolo si farà carico di 200mila euro. Questa infrastruttura rappresenterà un importante miglioramento e molto atteso, perché permetterà ai residenti locali di arrivare in modo sicuro alla stazione ferroviaria. La firma sull’accordo chiude anche vecchie questioni: il finanziamento regionale per la pista ciclabile fa parte, in effetti, dell’accordo tra le autorità firmato 25 anni fa per il quadruplicamento della Milano-Treviglio. Si è giunti a questa fase (come è stato per il progetto di riqualificazione della cava Santa Barbara mesi fa) dopo un esteso confronto che ha coinvolto la Regione, il Comune e il Parco Adda Nord come ente “mediatore”. L’approvazione in Giunta regionale è stata proposta dalla consigliera per le infrastrutture Claudia Terzi, in accordo con il collega ai Trasporti e mobilità sostenibile, Franco Lucente. Terzi ha affermato che il finanziamento regionale “permette di dare continuità alla pista ciclabile esistente, completando un collegamento che agevola i cittadini diretti alla stazione ferroviaria”.