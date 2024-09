Potrebbe essere che volessi dire…?

Tre monopattini elettrici sono stati avvistati nell’atto di attraversare il cavalcavia di Monte Ceneri a Milano, occupando la corsia sinistra normalmente destinata ai sorpassi. Non solo, ma sei giovani, suddivisi sulle tre apparecchiature, si muovevano con confidence tra il traffico in un’audace esibizione. Questa commovente scena è stata ripresa da un automobilista e diffusa sui social attraverso la pagina Instagram denominata “Welcome to Milano”.

Questo episodio ricorda un altro evento avvenuto lo scorso settembre, in cui uno spericolato si era avventurato a bordo del suo monopattino sul tratto dell’autostrada A4 tra Milano e Bergamo. Questi incidenti rivelano la crescente tendenza tra i giovani di utilizzare i monopattini come mezzi di trasporto estremi per vivere avventurati e rischiosi viaggi nel traffico cittadino.