L’istruzione continua per gli studenti con problemi viene interrotta

Gli alunni come Thomas, un bambino di 11 anni con autismo che va alla scuola elementare Franceschi, risentono della burocrazia e della lentezza nell’assegnare gli insegnanti nelle scuole. Sua madre, Raffaella Salvatore, aveva sottolineato al Ministero l’importanza della continuità educativa garantita dal Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, in special modo per i bambini con problematiche. Nonostante ciò, numerosi insegnanti, pur disponibili, sono stati sostituiti o non chiamati, tra cui il docente di sostegno di Thomas. Quest’ultimo aveva stabilito un forte legame tanto personale quanto didattico con la maestra Chiara, che è stato interrotto a causa della mancata conferma del ruolo da parte del Ministero. Salvatore critica il sistema che prevede la nomina dei docenti di classe e i vincitori dei concorsi prima dei docenti di sostegno, mettendo così i bambini con difficoltà in coda. Insiste sull’importanza di nominare i docenti di sostegno prima dell’inizio dell’anno scolastico, affinché si possa garantire la migliore attenzione e protezione per questi alunni, anziché causare ulteriori problematiche alle famiglie una volta iniziato l’anno scolastico.

Il ministro aveva assicurato una modifica a un meccanismo che attualmente danneggia coloro che sono già in situazioni sfavorevoli. È imperativo che questo sistema venga rivisto e riformato.