L’individuo su uno scooter (con machete a casa) che tenta di fuggire dalle forze dell’ordine locali

Una persona di 29 anni, originaria del Marocco, è stata arrestata dopo un tentativo di fuga fallito a San Giuliano Milanese martedì pomeriggio. Il susseguirsi degli eventi si è avviato quando alcuni residenti hanno notato l’uomo impegnato nel commercio di stupefacenti nel Parco Nord. Gli agenti in borghese della polizia locale, che lo tenevano d’occhio da giorni, sono intervenuti per arrestarlo.

In risposta, l’uomo ha cercato di evadere inseguito dalla polizia, inizialmente fuggendo lungo la provinciale Emilia e in seguito per le vie di Borgolombardo, guidando il suo monopattino. Una volta raggiunto e bloccato, ha tentato di colpire un agente con il suo monopattino elettrico, provocando ferite lievi all’ufficiale.

Durante la perquisizione personale, la polizia ha trovato addosso 100 grammi di hashish, denaro e attrezzature per l’imballaggio degli stupefacenti. Nella sua abitazione sono stati inoltre recuperati due machete con lame di 35 e 42 centimetri. Dopo un’udienza immediata, l’uomo è stato posto in custodia cautelare. La decisione è stata presa tenendo conto anche di una precedente condanna per spaccio risalente a maggio 2024.