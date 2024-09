L’Edicola in Piazza 24 Maggio diventa un rifugio per proteggere il nostro mondo

Il 25 settembre 2024 a Milano, Findus ha lanciato “Futuro Fiorito”, un’iniziativa centrata sulla biodiversità, con l’obiettivo di far crescere la consapevolezza dell’importanza della diversità biologica. Findus ha reso possibile questo progetto, attivo fino al 28 settembre in piazza 24 Maggio, per motivare l’attenzione verso la protezione del pianeta e delle sue molteplici specie, propagando piccole azioni quotidiane capaci di fare la differenza. L’indagine “Gli italiani e la biodiversità”, realizzata da AstraRicerche per Findus e presentata all’avvio di “Futuro Fiorito”, svela che la familiarità degli italiani con la biodiversità, un elemento essenziale per la salute del nostro pianeta, è limitata – tanti sono i concittadini che riconoscono di possedere un sapere frammentario o nullo sul tema (56%). Tuttavia, la Generazione Z sembra più informata, con il 57% che si dichiara assai o abbastanza consapevole, rispetto al 44% della media nazionale. Gli intervistati hanno espresso la necessità di un incremento di educazione e sensibilizzazione sul tema della biodiversità – e ben il 90,2% sostiene che un’informazione più sistematica sul tema potrebbe determinare comportamenti più rispettosi dell’ambiente, secondo l’84,5% dei partecipanti. Tra le attività di “Futuro Fiorito”, fino al 28 settembre la piazza XXIV Maggio di Milano ospita un’edicola trasformata in un paradiso fiorito e ricco di workshop didattici pensati per innalzare la consapevolezza sulla biodiversità in persone di ogni età.

“In un periodo storico dove la flora e la fauna sono a rischio a causa del cambiamento climatico, Futuro Fiorito si mostra come un elemento cruciale nella costante dedizione di Findus verso un futuro eco-sostenibile e la protezione della biodiversità” – così ha espresso Marco Miglioranza, responsabile del Marketing di Findus. “Il nostro obiettivo è produrre cibo riducendo al minimo l’impatto sull’ambiente e proteggendo le risorse naturali: ci sforziamo di restituire alla terra quello che prendiamo da essa, contribuendo a migliorare l’ambiente in cui operiamo e viviamo”. “In più di adottare metodi ecologici nel nostro processo di approvvigionamento e produzione, ci impegniamo anche a promuovere campagne di sensibilizzazione tra i nostri clienti, poiché riteniamo che l’informazione sia il primo passo verso il cambiamento. Solo con l’educazione e l’inclusione attiva dei consumatori possiamo innescare un cambiamento genuino e duraturo, consentendo a ognuno di noi di proteggere il Pianeta e le sue preziose risorse attraverso semplici azioni quotidiane”. Un esempio tangibile del costante impegno di Findus in questa direzione è il progetto “A scuola di futuro”, sviluppato in collaborazione con ScuolAttiva Onlus, che coinvolgerà gruppi di studenti durante la settimana dedicata a Futuro Fiorito. Il programma, attivo da 7 anni, ha già coinvolto ed entusiasmato 14.500 classi e 261.500 studenti di scuole elementari.