L’accordo stipulato tra il Municipio e Asst riguarda i servizi dedicati agli anziani e ai più vulnerabili, si estende da Cernusco fino a Gorgonzola

L’intesa tra il Comune e Asst prende forma e i servizi precedentemente spostati dal progetto Casa di Comunità tornano a stabilirsi a Gorgonzola. Da domani, inizieranno a funzionare all’interno del Centro Intergenerazionale di via Oberdan. In dettaglio, i servizi, rivolti principalmente agli anziani e alle persone vulnerabili, includeranno il punto di accesso unico (Pua) della Casa di Comunità, il centro operativo territoriale e gli ambulatori infermieristici e dei medici di famiglia e della comunità. Questi servizi erano stati precedentemente trasferiti a Cernusco sul Naviglio quando la Casa di Comunità era in costruzione alla fine di Giugno dell’anno scorso. Dopo questo “ritorno”, i punti focali principali del Comune sono: restituire alla popolazione servizi cruciali e di prossimità per rimuovere delle difficoltà citate diverse volte negli ultimi mesi; ripristinare questi servizi nell’ambito locale, dando inizio alla già pianificata metamorfosi del Centro Intergenerazionale in un “Centro per la Longevità”. Ricordiamo che l’improvvisa chiusura completa della Casa di Comunità nell’ex Serbelloni a fine Giugno era stata necessaria a causa dell’emergenza di crepe e vari episodi di crollo di superfici. Quindi, è stato necessario effettuare un controllo totale e un processo di messa in sicurezza. Tuttavia, nel corso dell’estate, alcuni servizi hanno ripreso a lavorare negli spazi dell’ex ospedale che non erano coinvolti dalle lavorazioni in corso, tra cui il centro psico-sociale, il poliambulatorio con un Cup dedicato e il centro di dialisi.

Durante il periodo di “crisi spazi”, l’amministrazione comunale aveva già reso disponibile l’Intergenerazionale. La sindaca Ilaria Scaccabarozzi ha dichiarato: “Tra luglio e settembre, alcuni servizi sono stati nuovamente operativi al Serbelloni, ma non quelli destinati alla popolazione anziana e vulnerabile, che erano stati temporaneamente ospitati nella Casa di Comunità di Cernusco sul Naviglio. Molti utenti hanno trovato difficile raggiungere questa sede. Ecco perché iniziamo un contratto di comodato d’uso gratuito con Asst. Il nostro obiettivo principale è minimizzare i disagi e fornire un supporto reale per le necessità di cura e assistenza”. Daniela Invernizzi, direttrice del distretto Adda Martesana di Asst, ha aggiunto: “Crediamo sia importante riportare le attività a Gorgonzola, rispettando il concetto di prossimità dell’assistenza socio-sanitaria”.