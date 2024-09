La vendita di tre tombe ha fruttato 3,8 milioni di euro all’asta

Pur essendo sepolture, rivestono grande valore in quanto considerate opere d’arte. Il Cimitero Monumentale, ritratto nella foto, ospita monumenti unici eretti in memoria dei defunti. Non è raro, quindi, che siano organizzate visite guidate, poiché il cimitero storico è un vero e proprio museo all’aria aperta e include il Famedio, l’equivalente del Pantheon dove riposano i cittadini più illustri e stimati di Milano. Non dovrebbe sorprendere il fatto che la vendita di una sola tomba potrebbe fruttare milioni di euro al Comune, il titolare del Monumentale. Una prova è stata fornita proprio ieri mattina. Si è svolta infatti un’asta pubblica presso il palazzo in via Larga 12 per la concessione amministrativa per 99 anni di tre edicole funebri del Cimitero Monumentale. Essa si è conclusa con un valore totale che si avvicina ai 3,8 milioni di euro. Sono state presentate complessivamente sette offerte da sei partecipanti. L’offerta più alta è stata per l’edicola Annoni, aggiudicata per 2,45 milioni di euro (il prezzo base d’asta era di 477mila euro), mentre per le edicole Frova e Zapelli, con base d’asta rispettivamente di 389mila e 372mila euro, sono stati offerti 507mila e 757mila euro. Dopo la verifica dei documenti delle dichiarazioni fornite dai concorrenti, si procederà all’assegnazione definitiva.