La SDA Bocconi School of Management di Milano occupa il primo posto nella classifica QS dei migliori MBA e Master in Business

Il 25 settembre 2024, QS Quacquarelli Symonds, un’azienda di analisi mondiale nel settore dell’istruzione universitaria e manageriale, ha rilasciato il suo elenco annuale dei migliori programmi per potenziali capi aziendali. La lista è dominata dagli Stati Uniti, con le prime tre posizioni rivestite da scuole di business americane. Sei MBA italiani si trovano nell’elenco globale di QS. La SDA Bocconi School of Management di Milano guida il gruppo italiano, piazzandosi al 20° posto a livello mondiale e confermando il suo prestigio tra le principali scuole di business europee. La POLIMI Graduate School of Management ha fatto notevoli progressi, scalando 6 posizioni per collocarsi al 74° posto nella classifica mondiale, evidenziando l’aumento della reputazione dell’Italia nel settore dell’educazione manageriale. Il MBA a tempo pieno della SDA Bocconi School of Management è entrato tra i primi 20 a livello globale, migliorando di una posizione rispetto all’anno scorso. È primo a livello mondiale, insieme ad altri quattro MBA europei, nell’indicatore “Ritorno sull’Investimento”. Questo indici rivela le scuole di business che forniscono il miglior rapporto qualità-prezzo ai loro studenti, calcolando il ritorno sull’investimento a 10 anni confrontando i salari medi post-MBA con il costo dell’MBA. “Le scuole di business italiane continuano a ricevere riconoscimenti globali, dimostrando la loro abilità di rimanere all’avanguardia rispetto alle esigenze del mercato del lavoro e ai cambiamenti nel campo internazionale”, ha affermato Jessica Turner, CEO di QS.

Turner ha sottolineato che l’Italia sta evidenziando una presenza crescente nei programmi di master specializzati, mostrando sintomi chiari che il settore dell’istruzione manageriale del Paese risponde perfettamente alle esigenze del mercato e provvede adeguatamente a preparare i suoi studenti per le future sfide. Non solo stanno salendo nei ranking, ma stanno anche avendo un impatto tangibile.” Inoltre, i programmi MBA che condividono il podio con SDA Bocconi comprendono HEC Paris, ESCP Business School (Francia), Mannheim Business School (Germania) e WHU (Otto Beisheim) (Austria).