La Paullese continua ad avere il tunnel bloccato. Gli spostamenti dei pendolari subiscono ulteriori difficoltà

I pendolari continuano a subire disagi a causa della chiusura del tunnel della Paullese tra Mediglia e Pantigliate. A seguito delle intense condizioni meteorologiche del 5 e 11 Settembre, la galleria di Vigliano è stata allagata e chiusa al traffico in entrambe le direzioni, e rimarrà inaccessibile fino al 2 ottobre. Questo è stato annunciato dalla Città Metropolitana di Milano, che ha esteso la durata del decreto di chiusura dell’infrastruttura, non utilizzabile da 21 giorni e necessitante di lavori di manutenzione e sicurezza. Grazie all’intervento delle idrovore della protezione civile, sono stati rimossi 5.000 metri cubi d’acqua dal tunnel. Al momento, le pompe di sollevamento, utilizzate in caso di aumento del livello della falda, sono in fase di manutenzione e si sta attendendo di ottenere un’immagine più precisa sulla tempistica di riparazione. Nel frattempo, la Città Metropolitana ha deciso di acquistare nuove pompe per far fronte a possibili problemi futuri. Anche se si scusa con i cittadini per le difficoltà, la Città Metropolitana di Milano ha affermato che l’apertura al traffico del tunnel sarà possibile solo quando sarà completamente sicuro, tenuto conto anche delle recenti precipitazioni. Nel frattempo, la chiusura del tunnel sta causando numerose problematiche agli automobilisti, che si ritrovano bloccati nel traffico negli orari di maggior affluenza. “Per evitare la coda sulla Paullese, molti guidatori deviano per le strade delle nostre frazioni, causando così un sovraccarico di traffico. Il malcontento è diffuso tra i pendolari e i residenti”, ha dichiarato Gianni Fabiano, sindaco di Mediglia. Le zone più colpite sono San Martino Olearo, Bustighera e Vigliano stesso.

Fabiano esprime il desiderio che misure vengano adottate al più presto per prevenire problemi simili in futuro. Insiste sul fatto che tutti gli organismi sopracomunali, compresa la Regione, dovrebbero cooperare per risolvere la questione, per il bene dei residenti. Il sindaco di Pantigliate, Lorenzo Miglioli, afferma che continueranno a monitorare la situazione come hanno fatto fino ad ora. Ci sono state dispute e congestioni quando, nel dicembre 2023, il tunnel della Paullese tra Mediglia e Pantigliate è stato chiuso al traffico per eseguire alcuni lavori nell’infrastruttura.