La disperazione di Materazzi: la sconfitta in un derby è estremamente dolorosa, tuttavia il Milan ha giocato bene e meritava di vincere. È naturale che i fan si divertano a mie spese

Il 25 settembre 2024, è stata presentata la prima isola Technogym Outdoor nei Giardini Indro Montanelli, una componente chiave del progetto “Milano Wellnes City 2030”. Tra i tanti ospiti era presente anche Marco Materazzi, celebre ex giocatore dell’Inter con 276 presenze all’attivo. Quanto alla recente sconfitta dell’Inter nel derby, Materazzi ha commentato: “La perdita è stata dura da ingoiare, ma alla fine, il Milan ha giocato bene e quindi meritava di vincere. Questa è semplicemente una parte del gioco”. Materazzi ha inoltre espressamente elogiato il Milan per la loro performance nel derby. Ha rivelato anche che vede potenziali successori nel club, tra cui Bastoni, Barella e Di Marco, che a suo parere dimostreranno presto il loro valore. Il famoso ex calciatore ha anche affrontato la questione del fatto che San Siro non ospiterà la finale della Champions League, ammettendo il suo dispiacere per quello che considera “lo stadio più bello al mondo”. Ha espresso la speranza che si trovi una soluzione al riguardo. Parlando della recente partita dell’Inter contro il City di Guardiola, Materazzi ha espresso ottimismo sulla possibilità di una buona stagione per il club, pur riconoscendo che ci saranno variabili imprevedibili. Pur riconoscendo le sfide, ha sottolineato che l’Inter resta tra le favorite per lo scudetto, soprattutto considerando che la prima in classifica è solo a tre punti di distanza.