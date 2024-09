La cerimonia funebre di Luca Salvadori si terrà oggi, con la partecipazione prevista di un numero elevato di individui. Verrà messo a disposizione un grande schermo e si organizzerà un corteo di motociclette

La cerimonia funebre in onore di Luca Salvadori, famoso pilota di motociclette e youtuber recentemente scomparso in seguito ad un incidente durante una gara, avrà luogo a partire dalle 14.30 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano. La famiglia ha pianificato vari accorgimenti per accogliere il grande numero di individui attesi per l’evento. Tra questi, un corteo di moto e un grande schermo esterno per chi non riuscirà a trovare posto all’interno della chiesa. Le forze dell’ordine saranno presenti per garantire la sicurezza del luogo.

Nel tentativo di incarnare il messaggio di positività e valori profondi che Luca ha sempre trasmesso, la famiglia Salvadori ha deciso di condividere la cerimonia attraverso un live streaming sul suo canale YouTube, così come attraverso schermi posizionati all’esterno della basilica. Inoltre, è stato previsto un spazio di parcheggio per coloro i quali decideranno di partecipare alla cerimonia in moto, in Via XX Settembre. Il desiderio della famiglia è stato quello di rispondere alle numerose richieste ricevute nei giorni successivi alla scomparsa di Luca, convinti che questa fosse la sua volontà.

Luca Salvadori, un pilota affermato e famoso youtuber, ha tragicamente perso la vita in una gara dell’International Road Racing a Frohburg, Germania. L’incidente fatale si è innescato quando il tedesco Didier Grams è caduto durante una curva rapida a sinistra nel primo giro della classe SBK/STK 1000. Salvadori è stato sfortunatamente coinvolto nella caduta e le sue gravi condizioni lo hanno condotto alla morte nonostante fosse stato prontamente portato in ospedale.

Chi era Luca Salvadori in dettagli:

Luca Salvadori aveva 32 anni ed era il figlio di Maurizio Salvadori, un noto produttore milanese. Oltre alla sua carriera di pilota, aveva costruito un notevole seguito come creator e youtuber – vantava mezzo milione di follower su Instagram e quasi 600mila subscriber su Youtube. La sua carriera di pilota è iniziata nel 2009 nel Campionato Italiano Velocità. Tra il 2010 e il 2015, ha partecipato a una serie di competizioni in Stock 600 e Superstock 1000, migliorando progressivamente le sue prestazioni, tra cui un podio nel campionato europeo nel 2013. Dal 2016 al 2018, ha gareggiato in vari campionati a livello nazionale e internazionale, spesso finendo tra le prime posizioni. Nel 2023, ha fatto il suo debutto nel Motomondiale con Pramac Racing nella MotoE, ma problemi fisici hanno ostacolato il completamento della sua stagione, in cui si è comunque classificato 17°. Salvatori era noto anche per la sua partecipazione a gare su strada, come il Tourist Trophy all’Isola di Mann, tra le più pericolose del mondo.