Il ponte ferroviario a Milano non ospiterà più i senza fissa dimora

Una mossa delle forze dell’ordine a Milano ha visto l’allontanamento dei senzatetto dal ponte ferroviario nel quartiere di Greco, in prossimità di Cascina Conti. Questo luogo è noto per essere un punto di ritrovo abituale per gli individui senza un alloggio stabile, causando numerose lamentele da parte dei residenti locali.

In collaborazione con il personale della Rete Ferroviaria Italiana, gli agenti di polizia hanno identificato e controllato 19 individui. Tutti avevano precedenti penali o di polizia, e 18 di loro erano stranieri. Nove di questi sono stati portati alla stazione di polizia per l’identificazione, con una varietà di nazionalità tra cui marocchini, egiziani, un pakistano, un albanese, un nigeriano e un algerino. I loro casi sono ora in fase di revisione da parte dell’Ufficio Immigrazione della stazione di polizia.

Dopo l’allontanamento di una decina di persone che frequentavano la zona, sono state intraprese azioni per pulire e mettere in sicurezza l’area.