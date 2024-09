Ex Consorzio. Il progetto ha avuto luogo in Consiglio

L’antica sede del Consorzio agrario di Melegnano, che da molto tempo è in uno stato di abbandono e ha subito intrusioni illecite, sta per vivere una metamorfosi. Con una superficie di 31mila metri quadrati, l’area di viale Repubblica sarà trasformata in un ambiente con proposte commerciali e ricettive. Quest’ultime includeranno un supermercato, un centro di vendita non alimentare di dimensioni medie, una piazza al coperto, più di 200 parcheggi e campi da padel. Questa sera, il progetto di sviluppo sarà presentato al consiglio comunale per l’approvazione. Questo progetto è destinato a rinnovare un’area attualmente degradata, portando nuovi servizi alla città. Tuttavia, vi è disaccordo in merito. Le forze politiche all’opposizione sono tra le più critiche. “L’introduzione di due nuovi esercizi commerciali, uno alimentare e l’altro non, avranno effetti negativi sui negozi locali, che già stanno attraversando un periodo sfavorevole – è l’opinione degli esponenti di Insieme Cambiamo, Partito Democratico e Sinistra per Melegnano -.Poi, il parco auto pubblico verrà gestito dal Comune, il che è vantaggioso per gli esercizi commerciali, ma inutile per i pendolari e la popolazione, perché è troppo lontano dal sottopasso del treno. Inoltre, la costruzione dei parcheggi sarà a carico del privato come compensazione delle tasse e poi sarà ceduta al Comune, che non ricaverà alcun guadagno. È giusto sottolineare che i parcheggi, pur essendo teoricamente pubblici, saranno chiusi durante la notte”. Secondo le minoranze, un altro problema è l’aumento del traffico in viale Repubblica dovuto a questo progetto.