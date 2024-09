È commovente, osservo molteplici rischi

Svolgo tre professioni diverse: mi divido tra la musica, la consegna come rider e l’insegnamento di come mettere a posto le biciclette. Con i suoi 44 anni, Sirio Econdi si lancia in un discorso appassionato sulla vita cittadina dei ciclisti: Ha notato un sicuro declino: ci sono piste ciclabili male indicate, alcune costellate di ostacoli quali auto parcheggiate in maniera selvaggia e blocchi di cemento. Sirio, nel suo ruolo di rider, presta attenzione costante poiché passa l’intera giornata facendo consegne e si ritrova frequentemente in situazioni pericolose. Tuttavia, non si lascia sopraffare dalla paura. A volte sceglie di spostarsi sui marciapiedi, non per accelerare il suo percorso, bensì per motivi di sicurezza, e lo fa con rispetto nei confronti dei pedoni. Ha una tale predilezione per le bici che ne ha imparato a curare i malfunzionamenti, un’abilità che passa ad altri collaborando con il “Riciclo social club”.