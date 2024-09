Due giovani, uno di 24 anni e l’altro di 16, sono stati arrestati per aver disturbato due ragazze su un treno

Due giovani di 24 e 16 anni, senza documenti, sono stati arrestati dopo aver molestato due ragazze su un treno da Saronno a Milano Cadorna. Il duo è stato fermato dalla Polizia Ferroviaria.

Il 24enne arrestato, che ha dichiarato di essere tunisino, è accusato di violenza sessuale. Gli agenti hanno anche indagato su un coetaneo di 16 anni, anche lui nativo della Tunisia.

Secondo la testimonianza della Polizia Ferroviaria, il duo ha molestato le ragazze con commenti indesiderati. Il 24enne, in seguito, ha cercato di toccare inappropriatamente una delle vittime, provocando la sua reazione. Questo ha sfociato in uno scandalo, durante il quale ha lanciato oggetti alle ragazze e le ha insultate rumorosamente. Fortunatamente, non sono state causate ferite gravi.

In preda al panico, le ragazze hanno chiamato la Polizia Ferroviaria, che ha individuato i responsabili alla stazione di Cadorna. Questi hanno resistito all’arresto, insultando gli agenti e cercando di ingaggiare uno scontro fisico, portando alla necessità di immobilizzarli.

Entrambi sono stati accusati di aver commesso atti di violenza sessuale, di aver mostrato resistenza e di aver minacciato un ufficiale pubblico. Il più anziano è stato trasferito a San Vittore, mentre l’altro, per ordine del Tribunale dei Minorenni, è stato affidato a una comunità.