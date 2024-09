Dai medici agli atleti, si distinguono come cittadini degno di riconoscimenti

Il Gruppo Fotografico Le Stelle, che da decenni racconta l’evoluzione di una città attraverso le loro fotografie, è stato tra i premiati con il riconoscimento di benemerenza civica Città di Melzo in una cerimonia recente tenuta sul palco del teatro Trivulzio. Il sindaco Antonio Fusè ha elogiato i destinatari del premio, lodandoli per aver dedicato gran parte della loro vita al servizio della comunità e della città. “Questo patrimonio mi rende orgoglioso”, ha detto.

Tra gli altri premiati c’era Nicolò Galesi, uno scultore molto apprezzato in Melzo, noto per il suo impegno costante nella promozione culturale. Il premio è stato assegnato postumo al dottor Umberto Leopoldo Sala, un medico noto per la sua generosità e disponibilità. Il Gruppo Fotografico Le Stelle è stato premiato per il loro lavoro di conservazione della memoria storica della città. Un altro premio postumo è stato assegnato a Franco Mapelli, un volontario della comunità parrocchiale, lodato per il suo impegno nella protezione dell’umanità e della società. Infine, è stato premiato Ilaria Panzera, una giocatrice di basket che ha vinto numerosi premi e la cui dedizione e passione l’hanno portata a giocare nella serie A1.