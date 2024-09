Da atti di bontà alle competizioni: 80 eventi si svolgeranno in ogni quartiere

“La lettura intorno – BookCity tutto l’anno” fa il suo ritorno, portando in scena oltre 80 eventi che si svolgeranno da domani a domenica in tutti i quartieri. Particolare attenzione sarà riservata ai giovani e alle istituzioni scolastiche, con nuove opere letterarie da scoprire, laboratori e colloqui con gli autori. La scrittrice Lorenza Gentile sarà uno degli ospiti e alla Biblioteca Oglio terrà un discorso sul “Il potere della gentilezza”, partendo dalle figure di George Saunders, Kurt Vonnegut, Emily Dickinson e Natalia Ginzburg, tra gli altri. Un altro evento degno di nota sarà “Raccontare le Olimpiadi”, curato da Gino Cervi al Laboratorio Formentini, un’esplorazione delle Olimpiadi come un archivio di storie intrecciate con grandi eventi storici. Al Muba, ci sarà anche l’opportunità di visitare il Museo dei Quaderni di Scuola, per immergersi nei ricordi dei bambini che hanno vissuto la Milano del passato. Il primo ottobre, il programma si svolgerà al Boscoincittà – Giardino d’Acqua con “Parole in giardino”. Qui, Emanuela Rosa-Clot presenterà il libro vincitore del Premio Campiello Natura 2024, “Amazzonia. Una vita nel cuore della foresta” (Laterza). Sarà accompagnata da Emanuela Evangelista, biologa della conservazione e attivista ambientale che vive in Amazzonia da 25 anni. L’evento comprenderà anche la lettura ad alta voce da parte di lettori volontari del Patto di Milano per la lettura – Area Biblioteche del Comune di Milano.