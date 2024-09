Conversazione in corso sulla pista numero quattro

A Vanzago, si riscontrano tuttora parecchie questioni riguardanti la realizzazione di progetti di costruzione, in particolare per i lavori presso la zona della stazione e del parcheggio in via Assisi, e per gli interventi in corso con linee di media e bassa tensione. A Pregnana, è iniziata l’attività di tracciamento della segnaletica orizzontale per l’implementazione del traffico alternativo, che sarà attivo una volta chiusa la strada per Vanzago, dal momento subito dopo L’Isola Madalena fino all’incrocio con la SP172. A Pogliano, la lista civica di centrosinistra Vivere Pogliano, che fa parte dell’opposizione, ha richiesto in consiglio comunale di conoscere i progetti che verranno attuati e la pianificazione temporale degli interventi nel territorio. Il progetto di intensificazione della rete ferroviaria, con la creazione del quarto binario da Rho a Parabiago, è in corso ed è motivo di dibattito costante.

L’amministrazione di Vanzago continua a dialogare con Rfi, Italferr e l’azienda appaltatrice per minimizzare gli impatti. La discussione sull’estensione del sottopasso di viale Europa Unita sarà affrontata questa settimana nel corso di una riunione specifica presso la Città Metropolitana. L’inizio dei lavori per questo sottopasso è previsto per ottobre 2024, e il termine è previsto per agosto 2025. Fra le questioni ancora da risolvere vi è anche l’installazione delle barriere fonoassorbenti.

“Per quanto riguarda le espropriazioni, Italferr sta organizzando il secondo lotto di notifiche per i proprietari sia privati che pubblici, coinvolgendo comprese le abitazioni che saranno demolite. Tuttavia, il calendario non è ancora definito”, dichiara il sindaco Lorenzo Musante.

Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi ha cominciato le discussioni con i proprietari privati riguardo alla acquisizione delle aree necessarie per il riposizionamento del canale secondario, azione legata al piano del quarto binario. Tra nuovi segnali stradali orizzontali, chiusure di vie e percorsi alternativi, i negozianti del paese esprimono grande preoccupazione per le possibili perdite che potrebbero sostenere. Il tema del quarto binario sarà discusso stasera alle 19 nel consiglio comunale di Pogliano.