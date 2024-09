Con l’edizione digitale, riceverete dei morbidi pupazzi chiamati “I Cucciolini” in omaggio, visti attraverso gli occhi dei bambini de Il Giorno. L’abbonamento ha un costo di soli 6 euro

L’ultima proposta rivolta ai giovani lettori desiderosi di abbonarsi alla versione digitale de Il Giorno per rimanere costantemente informati è ora disponibile. È possibile accedere all’edizione del quotidiano tramite pc, tablet o smartphone. Chi si abbona in questo periodo riceverà, come regalo, i “Cucciolini”, sei adorabili peluche da collezionare prodotti con materiali riciclati, per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente. Questi peluche raffigurano alcuni degli animali emblematici delle nostre montagne, colline e pianure e si chiamano Ubaldo l’orso, Riky il riccio, Ciccio il cinghiale, Rossella la volpe, Lillo il lupo e Dina il daino. Insegnano l’importanza di evitare gli sprechi. Selezionando un abbonamento di tre mesi alla versione digitale de Il Giorno, a un costo mensile di soli 6 euro, si possono ottenere due Cucciolini a scelta come regalo. Con l’aggiunta di ulteriori mesi di abbonamento, saranno disponibili altri peluche fino al completo della collezione. I Cucciolini, alti 15 cm, sono realizzati con materiali completamente riciclati e sono stati progettati, imbottiti, cuciti e confezionati in Italia utilizzando materie prime extra-UE. Anche il perno dell’etichetta è realizzato in acido polilattico (Pla), completamente biodegradabile, mentre le etichette sono fatte di carta riciclata e stampate con inchiostro di soia.

Per approfittare dell’offerta, è sufficiente navigare sul sito pertinente, selezionare l’opzione di abbonamento, eseguire il login o procedere alla registrazione inserendo email e password. Successivamente, si deve compilare il modulo con le informazioni personali richieste, come nome e cognome, indirizzo per la spedizione del premio e numero di cellulare. Dopo aver selezionato i peluche preferiti, si può confermare l’ordine e attendere l’arrivo dei Cucciolini direttamente a casa. La promozione è in corso e resterà valida fino al 31 ottobre 2024.