C’è un riduzione dell’orario nelle scuole elementari a causa della carenza di maestri. Questo sta creando confusione tra i genitori

Mentre gli insegnanti attendono l’aggiornamento delle liste di lavoro e rimangono a casa in attesa di essere chiamati a lavorare, le scuole sono costrette a ridurre le ore di lezione, facendo uscire gli studenti anticipatamente alle 14.30. Questa situazione, evidente a Buccinasco, permea tutti i comuni e crea problemi a causa del lento processo burocratico per assumere insegnanti. Le famiglie risentono di questa situazione, con genitori preoccupati che cercano di trovare soluzioni. Chi non ha a disposizione nonni o baby-sitter si trova in difficoltà e deve richiedere permessi di lavoro per andare a prendere i figli e occuparsi di loro nel pomeriggio. Il servizio post-orario è fondamentale per i genitori che lavorano, tuttavia, i comuni sono impotenti. Le primarie degli Istituti Comprensivi Statali Rita Levi Montalcini e Padre Pino Puglisi non riusciranno a garantire un orario completo questa settimana, non permettendo l’avvio del servizio post-orario dalle 16.30 alle 18, nonostante la volontà del Comune di fornire il servizio sin dall’inizio dell’anno scolastico. Nonostante ogni anno l’Amministrazione organizzi il servizio per rispondere alle necessità delle famiglie, non può interferire con l’organizzazione delle scuole, che dipendono dal Ministero dell’Istruzione. Il servizio post-orario non sarà disponibile fino a quando non sarà notificato l’orario definitivo, con il personale completo e tutte le ore di lezione coperte. Il problema è diffuso e si stanno cercando soluzioni per sostenere le famiglie.

A Trezzano, l’orario post scolastico è stato anticipato. Inoltre, la chiesa di Sant’Ambrogio si sta preparando per accogliere circa cinquanta studenti della scuola situata in via IV Novembre, dalle 14.30 alle 16.30. I bambini verranno accompagnati in oratorio grazie all’intervento dell’Associazione Nazionale Carabinieri, con l’autorizzazione dei genitori, e aspetteranno lì fino all’arrivo dei loro genitori. Secondo il Comune di Trezzano, questa iniziativa rappresenta un sostegno significativo per le famiglie in risposta alla riduzione dell’orario scolastico. Per usufruire di questo servizio, i genitori devono iscrivere i propri figli al centro parrocchiale e fornire una delega da presentare alla scuola per l’accompagnamento dei bambini. Il Comune di Trezzano ha espresso la sua gratitudine alla parrocchia e ai volontari che si sono resi disponibili in questo periodo di necessità per le famiglie.