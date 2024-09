Verso il scrutinio per il territorio del Parco Adda Nord

In vista del cambio di guardia negli organi direttivi, la comunità del Parco Adda Nord si è recentemente riunita a Villa Gina di Concesa per la sua ultima riunione ordinaria. Durante l’assemblea, è stato presentato l’ultimo piano territoriale di coordinamento, uno strumento innovativo e più rispondente al contesto socio-economico attuale dell’area, seguito di un lungo percorso e reso pubblico nel luglio scorso sul Burl. Questo strumento, che sostituisce un piano vecchio di oltre 20 anni, avrà un importante ruolo nell’urbanistica e nella gestione del territorio, e sarà un’eredità per i futuri amministratori. Il 9 ottobre dovrebbe essere eletto il sostituto dell’attuale presidente, Francesca Rota. Il nuovo piano tiene conto sia della conservazione delle risorse naturali e sociali, attraverso regole precise per la tutela del patrimonio fisico, naturale e paesaggistico-ambientale, sia dell’organizzazione della pianificazione urbanistica dell’ente e dei comuni associati, mirando a conciliare tutela e sviluppo sostenibile del territorio, oltre a promuovere politiche culturali e turistiche. L’iter per l’approvazione del nuovo piano è iniziato nel 2019 con l’insediamento dell’amministrazione Rota ed è terminato con l’approvazione formale da parte della giunta regionale il 28 luglio scorso. Nonostante la scadenza prossima, le attività sono ancora in corso. Recentemente, il team del parco, in collaborazione con l’associazione culturale Art Maiora Il Filo Blu, ha presentato un progetto per valorizzare le ricchezze del Parco.

Il 27, alle ore 21, a Cornate d’Adda, si svolgerà l’evento speciale chiamato Una serata con i longobardi.