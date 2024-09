Una donna proibisce a familiari e vicini di partecipare al suo funerale: sull’annuncio funebre è presente l’appello ad “astenersi”

Un insolito avviso è apparso sul manifesto funebre di una donna di 58 anni recentemente deceduta a Villasanta. Il messaggio era chiaro: “Vicini e parenti sono pregati di non partecipare alle esequie.” Questa specifica richiesta era stata espressa dalla stessa famiglia della defunta.

Non si tratta di un messaggio che è passato inosservato. Fu la sorella della defunta, che l’ha assistita fino agli ultimi momenti della sua vita, a dare l’annuncio del funerale, che si è svolto il 10 settembre scorso.

Tuttavia, il messaggio contenuto nell’epigrafe non era rivolto a tutti: “Un sentito ringraziamento a coloro che durante gli incontri con lei le hanno mostrato il loro affetto e a coloro che, nel periodo recente, si sono sinceramente preoccupati del suo stato di salute.” Poi, il manifesto funebre ritornava al suo inusuale invito, chiedendo a coloro non graditi di non presenziare. Come risultato, la cerimonia si è svolta in maniera molto intima, esattamente come voluto dalla famiglia.