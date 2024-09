Un uomo è stato arrestato a Milano dopo aver superato la fila al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli e aver attaccato la guardia di sicurezza

Un residente siriano di 22 anni senza una casa fissa a Milano è stato arrestato presso l’ospedale Fatebenefratelli. Voleva evitare di fare la fila al Pronto soccorso per rimuovere punti di sutura dal suo braccio e quando gli è stato chiesto di attendere il proprio turno o di recarsi ad un altro Pronto soccorso o dal dottore, è diventato violento. L’uomo, chiaramente agitato, ha attaccato una guardia di sicurezza con un paio di forbici per chirurgia che non erano affilate, causandone la caduta e calciandolo. In seguito, gli ufficiali della stazione di polizia locale di Fatebenefratelli sono intervenuti e lo hanno fermato. Il giovane è stato quindi arrestato per aver resistito all’arresto e aver ferito un ufficiale e segnalato per aver interrotto un servizio pubblico. Aveva precedentemente avuto guai con la legge ed era stato arrestato anche l’12 settembre dell’anno precedente.