Un uomo è stato arrestato a Cinisello per essersi presentato con un taglierino sotto l’abitazione della sua ex

A Cinisello Balsamo (Milano), un uomo di 64 anni è stato arrestato mentre litigava con la sua ex compagna di fronte alla sua abitazione. L’uomo era in possesso di un cutter quando è stato intercettato dai carabinieri. Era già noto alle forze dell’ordine per avere molestato la donna con chiamate incessanti e l’aveva seguita dopo la fine della loro relazione. Il 18 settembre, l’aveva anche minacciata. Ora si trova rinchiuso a Monza, arrestato per atti di persecuzione e indagato per detenzione del cutter.