Un uomo di 64 anni è stato arrestato per aver molestato la sua ex compagna e averla aspettato sotto casa sua con un cutter

Un 64enne che molestava costantemente la sua ex, è stato arrestato dopo essersi presentato sotto la casa della donna con un taglierino. L’uomo aveva già subito denunce a causa del suo comportamento in passato e il lancio del codice rosso era avvenuto al seguito di un’altra querela. La vittima, una donna di 57 anni, aveva concluso la loro relazione il luglio precedente e da allora era stata oggetto dell’ossessione dell’ex, che comprendeva telefonate quotidiane, pedinamenti e travisamenti. Aveva denunciato l’uomo all’inizio di settembre e poi aveva presentato un’altra denuncia il 18 dello stesso mese, quando l’aveva trovato ad aspettarla sotto casa.

Nonostante tutte le denunce, l’uomo non si era allontanato e i carabinieri erano stati costretti a monitorare regolarmente l’abitazione della donna per assicurarsi che fosse al sicuro. Lunedì mattina, l’uomo era stato rintracciato dai carabinieri fuori dall’edificio mentre era coinvolto in un litigio con la donna. Durante i controlli, i militari avevano scoperto che l’uomo aveva un taglierino con una lama di circa dieci centimetri. Questo è stato sufficiente ad arrestarlo sul posto per atti persecutori. L’uomo, che è stato anche accusato di possesso di arma, è stato poi condotto al carcere di Monza.