Un uomo di 32 anni è stato arrestato per aver aggredito la sua consorte incinta sotto gli occhi del loro figlioletto di due anni

Nel milanese, a Parabiago, un 32enne peruviano è stato detenuto per aggressione aggravata a sua moglie, incinta di quattro mesi, alla presenza del loro figlio di due anni. L’episodio è avvenuto nelle prime ore di domenica 22 settembre. La donna è stata immediatamente trasportata in ospedale, ma le sue condizioni di salute non sono state ancora divulgate pubblicamente.

L’aggressione è stata segnalata attorno alle 3.30 di mattina. In pochi minuti, i carabinieri della sezione Radiomobile di Legnano sono intervenuti sul posto per proteggere la vittima dal suo assalitore. L’aggressore è stato rapidamente neutralizzato e arrestato.

Il 32enne lavoratore, senza precedenti penali e residente a Parabiago, è stato portato in una stanza di sicurezza. Successivamente, nella mattinata del giorno seguente, è stato giudicato in un processo rapido presso il Tribunale di Busto Arsizio.