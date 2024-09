Un piccolo si diverte cercando di infilarsi dentro un cestino, ma finisce per rimanere bloccato

Un bambino di tre anni rimane intrappolato in un bidone della spazzatura durante un gioco all’asilo di Busto Arsizio a Varese, causando momenti di terrore martedì pomeriggio intorno alle 4:30. Le insegnanti non sono state in grado di aiutare il bambino, quindi hanno chiamato la squadra dei vigili del fuoco. I vigili del fuoco da Busto sono arrivati e cautamente hanno liberato il bambino. Il padre era lì tutto il tempo durante queste operazioni di salvataggio delicate e alla fine l’ha preso in custodia. Fortunatamente, a parte lo shock, il bambino non ha subito nessuna lesione.