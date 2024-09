Un episodio avventuroso ha avuto luogo sul Viale Regina Giovanna: un ciclista, totalmente ignaro dell’arrivo del tram, è riuscito a evitare l’impatto lanciandosi dal suo mezzo, salvandosi così nel nick del tempo

La scena che si è presentata era spaventosa. Un tram in Viale Regina Giovanna aveva una bicicletta schiacciata sotto il suo avantreno. Coloro che passeggiavano lungo la via affollata a Porta Venezia, vicino all’incrocio con Corso Buenos Aires, hanno trattenuto il fiato, temendo che ci potesse essere una persona sotto il veicolo. Fortunatamente, non era così. Il ciclista, un ragazzo di 16 anni, era riuscito a scappare dalla sua bicicletta prima che fosse travolta dal tram, che procedeva normalmente con il segnale verde. Il ragazzo ha agito in un istante, saltando per mettersi in salvo. La bicicletta ha proseguito il suo tragitto finendo sotto il tram. Il ragazzo, invece, è finito a terra, ma è riuscito a evitare il contatto con il mezzo pesante. Preventivamente, è stato portato all’ospedale Fatebenefratelli, dove è risultato avere solo alcune contusioni. Sul luogo dell’incidente, avvenuto attorno alle 16, sono arrivati prontamente gli ufficiali della polizia locale. Inizialmente, il timore era che ci fosse qualcuno sotto il tram, ma alla fine si è compreso che solo la bicicletta era stata coinvolta nell’incidente.