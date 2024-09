Un diciannovenne è stato ricoverato in ospedale a seguito di un incidente stradale tra un’auto e una moto avvenuto a Milano

Un incidente stradale a Milano ha portato un ragazzo di 19 anni all’ospedale. Il fatto è accaduto martedì 24 settembre in piazza Franco Martelli, all’intersezione di viale Barbera, Bicocca. Il sinistro coinvolge una moto e una macchina. Pare che il problema sia scaturito da un veicolo che non ha dato la precedenza, provocando lo scontro.

La segnalazione dell’incidente è pervenuta ai soccorsi intorno alle 8.40. L’Agenzia regionale per l’emergenza urgenza ha inviato un’ambulanza sul luogo dell’incidente. Gli agenti della polizia locale sono giunti contemporaneamente per effettuare i dovuti accertamenti e gestire la circolazione stradale durante l’orario di punta. Il ragazzo di 19 anni è stato trasportato in condizioni di media gravità all’ospedale Niguarda di Milano.

Le osservazioni dei testimoni oculari indicano che uno dei conducenti non avrebbe rispettato il diritto di precedenza causando quindi la collisione.