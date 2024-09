Tre edicole nel Cimitero Monumentale di Milano, del valore complessivo di 3,8 milioni di euro, sono state attribuite

Come uno dei più affascinanti cimiteri monumentali d’Italia, il Cimitero Monumentale di Milano è un prezioso museo a cielo aperto che esibisce lo splendore dell’architettura moderna e contemporanea. Questo luogo affascinante, riconosciuto come un punto di chiave per i turisti, offre anche un significativo contributo economico alla città di Milano.

Recentemente, Palazzo Marino ha messo all’asta tre cappelle storiche, portando alla città quasi 3 milioni 800 mila euro, tre volte il prezzo di partenza. L’asta pubblica si è tenuta presso gli uffici comunali in via Larga.

Una delle edicole, chiamata Annoni, è stata venduta per 2,45 milioni di euro, oltre cinque volte la base d’asta di 477mila euro. L’edicola Frova ha raggiunto un prezzo di 507mila euro, partendo da una base d’asta di 389mila euro, mentre l’edicola Zapelli è stata venduta per 757mila euro, più del doppio della base d’asta di 372mila euro.

L’assegnazione definitiva delle tre edicole per 99 anni sarà confermata dopo un controllo documentale delle dichiarazioni fornite dai partecipanti all’asta. In tutto, sette offerte sono state sottoposte da sei potenziali acquirenti.

Il Cimitero Monumentale di Milano, progettato dall’architetto Carlo Maciachini, si estende su una superficie di due ettari e mezzo ed è stato inaugurato nel 1867 dopo soli tre anni di costruzione. Il Famedio, un dignitoso Pantheon milanese, ospita le spoglie di eminenti personalità milanesi e italiane, tra cui Alessandro Manzoni, Carlo Cattaneo, Salvatore Quasimodo e Carla Fracci.

Al cimitero Monumentale si trovano le tombe delle illustri famiglie lombarde che hanno contribuito alla storia industriale del nostro Paese, tra cui i Bocconi, i Falck, i Bracco, i Campari, i Brambilla, i Treccani e altri. Inoltre, ci sono almeno una dozzina di cappelle private che meritano di essere visitate per il loro significativo valore architettonico. Tra queste, le cappelle di Vogel, Bernasconi, Castiglioni, Bonomi, Erba, Origgi e Mangili.