Stefano Boeri ha provocato al Comune pregiudizi per un valore di “5,5 milioni di euro” attraverso il Bosconavigli

La Procura di Milano ha stimato danni di oltre 5,5 milioni di euro riguardanti il caso del Bosconavigli, una controversia legale legata alla costruzione di un complesso residenziale nel quartiere San Cristoforo. Questo calcolo è stato precisamente documentato come parte delle procedure legali.

I pubblici ministeri Paolo Filippini e Mauro Clerici, che presiedono l’inchiesta, sono assistiti dal professor Alberto Roccella e l’architetto Maurizio Bracchi. Essi hanno calcolato che la monetizzazione totale dovrebbe essere di 7.833.759,44 euro, ma è stata invece determinata in 2.405.804,69 euro. Dopo aver sottratto 120.290,23 euro per la riduzione dell’impatto climatico e dei servizi necessari, il totale netto arriva piuttosto a 2.285.514,46 euro.

Questo rappresenta un significativo danno economico per Palazzo Marino. Numerosi soggetti sono coinvolti in questa indagine, tra cui Stefano Boeri, un rinomato architetto che ha curato il progetto, insieme a Giovanni Da Pozzo, il progettista. Anche Stefano De Cerchio, direttore dei lavori, Marco Nolli della Milano 5.0 srl, il cliente del progetto, il capo della compagnia edile e due funzionari comunali, Alberto Viaroli e Giovanni Oggioni, ex direttore dello Sportello unico edilizia e membro della Commissione per il paesaggio, sono coinvolti in queste indagini su questioni urbanistiche.