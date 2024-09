Sostieni il rosa: l’iniziativa di ottobre della Fondazione Ieo-Monzino atta alla prevenzione del cancro

Nel mese di ottobre, ci vestiamo di rosa per sottolineare l’importanza della prevenzione per la salute delle donne, con il nastro rosa diventato l’emblema di questa causa. L’iniziativa Follow the Pink, ora al suo quinto anno, è sostenuta dalla Fondazione IEO-MONZINO ETS, che celebra quest’anno il suo 30° anniversario. La prevenzione e, di conseguenza, il rilevamento tempestivo dei tumori è il metodo più efficace per lottare contro il cancro. Non solo bisogna sottoporsi regolarmente agli esami di screening consigliati, ma è anche fondamentale adottare, a qualsiasi età e in qualsiasi fase della vita, stili e abitudini di vita che preservino la salute. Questa campagna di solidarietà, attiva durante tutto l’anno, con un’attenzione particolare nel mese di ottobre, mira a sensibilizzare tutti sull’importanza della prevenzione e del rilevamento precoce dei tumori, oltre a supportare la ricerca dell’Istituto Europeo di Oncologia sui tumori femminili attraverso i fondi raccolti. Follow the Pink si realizza grazie all’aiuto di numerosi collaboratori che sostengono l’iniziativa con donazioni, eventi informativi e seminari sulla salute e prevenzione, oltre a tutti coloro che collaborano con donazioni e condivisione di contenuti per la realizzazione delle iniziative Follow the Pink in tutto il paese. Rinascente, un grande magazzino fondato nel 1865, ha partecipato a Follow the Pink con due eventi, donando il 10% delle vendite (al netto dell’IVA) alla Fondazione IEO-MONZINO ETS, il 1° ottobre nel punto vendita di Piazza Duomo a Milano e il 3 ottobre nel punto vendita di Catania.