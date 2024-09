Rientra nell’abitazione e scopre una signora intenta a commettere un furto nella sua stanza da letto

Un’audace ladra è stata arrestata e detenuta in una cella di sicurezza in attesa del processo di validazione, dopo essere stata sorpresa a svaligiare un’abitazione a Buccinasco (Milano) il pomeriggio di domenica 22 settembre. L’intervento ha avuto luogo a seguito di una segnalazione del padrone di casa, che stava ultimando un trasloco quando ha scoperto la donna nella sua stanza da letto a rubare soldi e altre proprietà. Colta in flagrante, la ladra ha tentato di fuggire attraverso la finestra, che aveva precedentemente scassinato per entrare nell’appartamento. Nonostante la vittima del furto abbia cercato di inseguirla, la malvivente è riuscita a nascondersi prima nel giardino del condominio e successivamente sul tetto di un edificio. Alla fine, il proprietario dell’abitazione ha allertato il 112 e la polizia locale è riuscita a localizzare e catturare la donna. Rino Pruiti, sindaco di Buccinasco, ha espresso la sua gratitudine alla Locale per il loro tempestivo ed efficace intervento che ha consentito non solo di catturare la donna, ma anche di recuperare i beni rubati. Ha inoltre lodato il cittadino per aver chiamato le forze dell’ordine, che sono riuscite a rintracciare e fermare la ladra.