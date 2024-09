“Queste sono le sottoscrizioni per riformare il sistema sanitario”

Ieri, il gruppo regionale del Partito Democratico ha presentato le firme che sostengono la proposta di legge di iniziativa popolare per riformare il sistema sanitario lombardo. L’evento si è svolto a Palazzo Pirelli, con la presenza del capogruppo Pierfrancesco Majorino, la segretaria regionale Silvia Roggiani, Carlo Borghetti, capodelegazione in commissione Sanità, e Emilio Del Bono, vicepresidente del Consiglio regionale. Insieme a loro, i consiglieri regionali del Pd hanno svelato le prime 17mila firme delle circa 100mila accumulate da febbraio. Tali firme sono state in seguito depositate presso gli uffici regionali, nonostante per validare la proposta di legge ne fossero necessarie soltanto 5mila.

Il progetto è stato introdotto dal Partito Democratico il 23 febbraio di quest’anno e mira a cambiare la legge regionale 33 del 2009, modificata in seguito dalle riforme di Maroni nel 2015 e di Fontana-Moratti nel 2021. L’obiettivo è eliminare la parità tra sanità pubblica e privata, imponendo alla Regione di pianificare e gestire i servizi offerti dai fornitori privati secondo le necessità più urgenti, come riportato in una nota del partito. I quattro principi chiave della proposta di legge includono l’universalità del servizio, l’importanza della prevenzione, la priorità dei servizi locali e la gestione pubblica dei fornitori.

“Abbiamo presentato le prime 17.000 firme di una petizione supportata da oltre centomila lombardi, volti a sottolineare chiaramente la necessità di ristrutturare i servizi sanitari pubblici e garantire il diritto alla salute”, afferma Majorino. “È il momento di porre fine alle liste d’attesa che generano profitti per alcuni e creano disperazione per molti lombardi. Exigiamo risposte precise e diritte”.