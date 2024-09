Max Laudadio è stato aggredito a Milano. Colpito con calci e pugni, l’incidente l’ha concluso in ospedale

Max Laudadio è stato vittima di un’aggressione a Milano, in cui è terminato con un’esperienza in ospedale. L’invio di Striscia la Notizia è stato brutalmente aggredito da un presunto truffatore che cercava di intervistare. Tra spintoni, calci e pugni, il giornalista ha dovuto subire un brutto episodio mentre effettuava un servizio per il notiziario di satira di canale 5.

Stava indagando su un artigiano di Milano e dell’hinterland che, secondo le prove raccolte, avrebbe accettato lavori edili e sgomberi, incassando pagamenti anticipati e poi spariva senza completare i lavori. Dopo aver ascoltato le storie di molte vittime, alcune delle quali hanno perso fino a 3mila euro, Laudadio ha contattato il presunto truffatore attraverso un annuncio online e ha fissato un incontro con lui in un caffè.

Tuttavia, una volta costretto a confrontarsi con la sua vera identità, l’uomo ha reagito con violenza. La sua minaccia era “Se non te ne vai ti scanno”, a cui ha fatto seguito una serie di calci e pugni, anche con l’intervento della polizia. Una volta concluso l’incidente, il corrispondente di canale 5 è stato portato in ospedale dove ha ricevuto cure mediche per le lesioni subite durante l’aggressione.