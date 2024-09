La questione della salvaguardia di Milano coinvolge l’urbanistica ed è stata oggetto di discussione presso Palazzo Pirelli

Il 27 settembre, a partire dalle 10.30, nella Sala Gonfalone del Palazzo Pirelli situato in via Filzi 22, si terrà il convegno dal titolo: “Salva Milano e questione urbanistica – Il problema della salute pubblica in una delle metropoli più inquinate del pianeta”. Questo evento, organizzato dal MoVimento 5 Stelle della Lombardia, accoglie sia i rappresentanti dei media che i cittadini.

Il Vicepresidente del gruppo Parlamentare del Movimento Cinque Stelle alla Camera, Agostino Santillo, interverrà durante il dibattito, così come la Professoressa Maria Agostina Cabiddu, docente di Istituzioni di diritto pubblico al Politecnico di Milano, l’avvocatessa Veronica Dini, specialista in diritto ambientale ed urbanistico, e il giornalista Gianni Barbacetto. L’inizio dei lavori sarà preannunciato da Nicola Di Marco, Capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Regione Lombardia, e dalla senatrice Elena Sironi, membro della commissione Ambiente.

La discussione fornirà una visione completa sul futuro della città, dall’analisi della legislazione comunemente nota come “Salva-Milano”, alla evoluzione dei quartieri in termini di ristrutturazione pianificata e sostenibilità ecologica.